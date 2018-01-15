Блогер Лена Миро засомневалась в мужественности Павла Воли и Гарика Харламова

Скандальная блогер Лена Миро раскритиковала российских шоуменов и комиков Павла Волю и Гарика Харламова. В своей статье Миро написала, что «дрищ» и «эстрогеновый бульдог» не способны защитить страну, если случится война.

Интернет-блогер Лена Миро в сети LiveJournal заявила, что резиденты российского юмористического шоу Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов совершенно не способны больше ни на что, кроме шуток. Миро утверждает, что в случае войны, такие мужчины не смогут защитить ни своих женщин, ни Родину.

«Я вот тоже смотрела и чуть не заплакала: и это - мужчины! А случись завтра война? Павлики и Гарики выроют, конечно, окопы. Спрячутся в них, каски наденут, но дальше-то что? В этих окопах оладушков ведь и похоронят, несмотря на все чудеса героизма, которые они, я уверена, продемонстрируют летящим навстречу боевым беспилотникам и крылатой ракете», - написала Лена Миро в критикующей статье.