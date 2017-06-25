«Фотошоп?»: поклонники не могут поверить в красоты стройных форм Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская взбудоражила Сеть своим фото с отдыха на Мальдивах, на снимке, опубликованном в Instagram, супруга Плющенко изображена в купальнике. Поклонники не могут поверить своим глазам, утверждая, что такие красивые формы и стройность тела могут быть результатом «Фотошопа».

Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко, отправились со своим сыном Александром в долгожданный отпуск на Мальдивы. Там, по словам Рудковской, они арендовали самую лучшую виллу, что есть на островах. Также она отметила, что на Мальдивах они не только отдыхают, с приятным времяпрепровождением звездная пара сочетает и работу.

Однако, на отдых Яна Рудковская время все же нашла, об этом свидетельствует ее снимок в Instagram. На фото продюсер позирует в сдельном красном купальнике. Несмотря на то, что купальник скрывает большую часть тела, пользователи рассмотрели плоский живот и стройную талию. К тому же, на снимке видны и подтянутые ноги Рудковской.

Многие не поверили, что Рудковской удается сохранять себя в такой форме. Пользователи указали, что «не верят своим глазам», также они заявили о «фотошопе», который и сделал снимок таким «идеальным». Тем не менее, поклонники Рудковской посоветовали хейтерам прекратить «завидовать», такие пользователи похвалили продюсера за красоту и за то, что она продолжает держать себя в форме.