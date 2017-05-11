В честь Ольги Бузовой в Уфе назвали розовый бургер

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова становится все более популярной в России, ее имя присваивают многим вещам. Так, например, одно из заведений в Уфе начало продавать бургеры с розовой булочкой, которые носят название "Бузова".

В бургерной "Шахты" в Уфе в меню добавили новинку, которая носит имя Ольги Бузовой. На официальной странице заведения в соцсети рассказали, что в знаменитой бургерной уже побывали такие звезды, как Джеки Чан и Филипп Киркоров, а теперь своим визитом почтила и новоявленная певица Ольга Бузова.

Владельцы заведения решили порадовать певицу и специально для нее изготовили бургер, который, если понравится посетителям, войдет в основное меню. Особенность бургера "Бузова" заключается в розовых булочках, на которые выкладывают рукколу, сливочную страчателлу, говяжью котлету, трюфельное масло и обильно заливают малиной.

Владельцы уверены, что такое лакомство придется по душе девушкам, однако как на бургер отреагировала сама Ольга Бузова не сообщается.