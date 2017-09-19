«От ушей»: шведская модель с супер-длинными ногами покорила Сеть

Ия Остергрен – модель из Швеции, она имеет рост в 178 сантиметров, 108 сантиметров из которых составляет длинна ног. Снимки девушки с супер-длинными ногами покоряют Сеть и приносят модели все большую популярность.

Модель рассказала, что не всегда была довольна своей внешностью за длинные ноги ее часто дразнили в школе, девушка стерпела много обид и оскорблений. Все изменилось, когда Ия Остергрен встретила мужчину-бодибилдера. Торбьёрн Остергрен помимо фамилии дал своей избраннице уверенность в себе и привил любовь к спорту. Теперь девушка научилась себя любить и стала восходящей звездой Сети.

Ее Instagram-аккаунт стремительно набирает популярность. Многие не верят, что у модели и правда такие длинные ноги. В комментариях часто встречаются слова о том, что Ия Остергрен – инопланетянка. Мужчины признаются ей в любви и утверждают, что такие ноги покорят сердце любого.

Девушка стремится показать, как важно начать себя любить и принимать. По словам модели, спорт и правильная оценка своей внешности помогла ей стать успешной и любимой, теперь она счастлива и длинные ноги, которые ее раньше расстраивали, стали поводом для ее гордости.