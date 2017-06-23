«Я купаюсь с детьми»: Анджелина Джоли шокировала пользователей своими методами воспитания

Анджелина Джоли известна своими неординарными методами воспитания, ее дети могут не ходить в школу, есть вредную еду, а дочери она разрешила носить мужскую одежду. Теперь актриса шокировала своим методом прививания детям чувства эмпатии, чтобы Джоли не чувствовала себя одинокой, ее дети принимают с ней ванную.

Как оказалось, Анджелина Джоли близка со своими детьми на столько, что может себе позволить принимать ванную в присутствии одного из своих 6 детей. По словам актрисы, она пытается привить детям чувство сострадания. Сейчас, когда она переживает из-за развода с Брэдом Питтом, ее дети помогают ей справиться с депрессией и не оставляют ее одну даже в ванной.

Как утверждает Джоли, она не ищет времени, чтобы отдохнуть от детей. Даже во время принятия ванны кто-то из наследников «плескается» рядом с ней. В этом актриса не видит ничего плохого и называет такие купания «милыми».

Анджелина Джоли уверенна, что плотный график и насыщенное расписание не должно отнимать у нее время на детей. Актриса старается рационально использовать каждую минуту и, по-видимому, решила использовать и время для принятия ванн.

В Сети из-за «купания» Джоли с детьми разгорелись споры. Многие утверждают, что актрисе стоит обратиться к психологу, так как она травмирует детей своими выходками. Другие предположили, что она не купается при детях голой, возможно, считают пользователи, Джоли не совсем точно сформулировала свои слова.