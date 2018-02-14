Помощница Волочковой ответила на новости о беременности балерины‍

Помощница Анастасии Волочковой ответила на новости о беременности балерины‍, которые за сутки расползлись по всему интернету. Поклонники сделали вывод, что та находится в интересном положении из-за свежих видео с репетиций примы на сцене в Латвии.

Накануне журналистам некоторых российских СМИ удалось побеседовать с помощницей известной балерины Большого театра Анастасии Волочковой. Такая необходимость возникла из-за компроментирующих слухов, которые сегодня расползлись по всей глобальной сети. Многие стали говорить, что якобы балерина беременна из-за вываливающегося из-под ее кофты живота. По этой причине помощница ответила на эти новости и назвала их ложными.

Накануне Анастасия Волочкова опубликовала в своем профиле фотохостинга Instagram несколько видеозаписей, где рассказала и даже наглядно показала, как готовится к серьезному для нее выступлению в Латвии. В ходе того, как балерина танцевала, некоторые ее поклонники разглядели у нее "вываливающийся живот" и начали предполагать, что ее уже пора поздравлять с беременностью.