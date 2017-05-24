HBO: В финале "Игры престолов" погибнет много главных героев

Руководство телевизионной сети HBO рассказало о том, что по сценарию произойдет в финале сериала "Игры престолов". Согласно их версии, погибнет много главных героев. Информацию передает агентство Variety.

Поклонники культового сериала "Игры престолов" уже давно ждут продолжения. В прошлом году продюсеры обещали, что выпустят восьмой сезон уже в 2018 году, однако позже изменили дату. Теперь его ожидают только к 2019 году. Со временем открываются все новые подробности того, каким он будет. Предсказать сюжет до сих пор не мог еще никто, так как только накануне ознакомление с ним прошли задействованные актеры. Все проходило под наблюдением руководства телевизионной сети HBO.

Позже некоторые из них поделились впечатлениями от этой встречи. По их информации, все были в шоке, что к финалу умрет так много героев. Тем не менее, ясно, что концовку все сочли достойной - после прочтения сценария продюссерам аплодировали стоя в течение пятнадцати минут.