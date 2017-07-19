"Как у старухи!": Подписчики недоумевают из-за рук Виктории Бони

Подписчики Виктории Бони в фотохостинге Instagram недоумевают, почему ее руки выглядят неэстетично и болезненно. Согласно их замечаниям, кожа на них морщинистая, маникюр отрос, и в целом это похоже на "руки старухи".

Несмотря на то, что у Виктории Бони достаточно широкая аудитория, среди которой много тех, кто действительно восхищен ее творчеством, в ее сторону не прекращаются упреки и неприятные замечания. На сей раз поводом для обсуждения и осуждения стала та часть ее тела, которую, стоит сказать отмечают гораздо редко. Тем не менее, многим не угодило состояние рук телеведущей, и они прямо он этом заявили.

Так, хейтеры отметили, что состояние рук Виктории Бони наталкивает на мысль, что они принадлежат старухе. По их словам, слишком сильно на них выпирают вены, кожа кажется морщинистой и неухоженной. Многие из них пришли к выводу, что так происходит, потому как сама телеведущая слишком часто прибегала к услугам пластического хирурга и теперь некоторые части ее тела отличаются по состоянию от других.