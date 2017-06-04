Отец Галкина считает, что его сына убили из-за денег на ремонт квартиры

Несмотря на то, что с момента смерти знаменитого российского актера театра и кино Владислава Галкина прошло уже около 8 лет, его семья до сих пор не может смириться с произошедшим. Так, приемный отец актера Борис Галкин уверен, что его сын был убит из-за денег.

Как рассказал Борис Галкин, несмотря на время, прошедшее со дня смерти Владислава Галкина, боль утраты до сих пор не утихает. В то же время его отец жаждет справедливости, ведь он на все 100% уверен, что его сын был убит из-за более 130 тысяч долларов, которые актер планировал потратить на ремонт квартиры.

По словам отца погибшего, он общался с самыми важными людьми в МВД, ему обещали, что его версия будет рассмотрена, однако официальной причиной смерти Галкина признали острую сердечную недостаточность, вариант отца об убийстве даже не рассматривался. Борис Галкин рассказал, что он оказался в неком "вакууме", ведь оживить дело уже не удастся, а на свободе, по его словам, до сих пор разгуливает безнаказанным убийца его сына.