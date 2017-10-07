Бывшая жена Олега Табакова высказалась о его смерти

Бывшая супруга погибшего актера Олега Табакова Людмила Крылова отказалась выражать соболезнования и вспоминать о бывшем муже в прессе. Она отметила, что давно перестала поддерживать связь с Табаковым, однако все же "помянет его добрым словом".

Как известно, Олег Табаков и Людмила Крылова поженились в 1959 году и прожили в браке 37 лет. У них родилась дочь Александра и сын Антон. По словам Крыловой, она уже давно перестала общаться и как-то поддерживать связь с бывшим мужем, она была уверена, что новая семья сможет его выходить. В прессе давать какие-то комментарии по поводу его гибели Крылова отказалась, однако отметила, что наедине с собой обязательно помянет Табакова добрым словом.

В ходе беседы выяснилось, что Крылова не поддерживает связь не только с бывшим мужем, но и с дочерью Александрой, а также внучкой Полиной. Она отметила, что не знает, где сейчас находится ее дочь и приедет ли она на похороны отца. Что касается сына Табакова и Крыловой, Антона, то женщина заявила, что он, несмотря на напряженные отношения с отцом, смог понять и простить его.