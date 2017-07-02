«Уже не шальная»: «провальный» концерт Ирины Аллегровой возмутил поклонников

Ирина Аллегрова, известная своими хитами о шальной императрице, угонщице и младшем лейтенанте, огорчила своих поклонников своим недавним концертом. Звезда не дала фанатам «зажечь» под известные хиты и не впечатлила концертными нарядами.

Певица Ирина Аллегрова все реже дает концерты и нечасто радует поклонников своими выступлениями. Фанаты с надеждой ждали, что на своем концерте в Петербурге звезда вновь станет «Шальной императрицей».

Однако, во время концерта Аллегрова не исполнила всем полюбившихся хитов и не впечатлила своими нарядами. Если раньше на ее концертах многие приходили в восторг от ярких сценических образов певицы и о того, как она исполняла свои шлягеры, то сейчас она принесла фанатам лишь разочарование.

Аллегрова не стала исполнять свои песни об императрице, о младшем лейтенанте и даже об угонщице. Во время концерта многие зрители демонстративно покидали зал, так как выступление звезды стало для них разочарованием.

В Сети многие пишут, что шли на концерт лишь для того, чтобы «зажечь» под хиты, которые, увы, так и не прозвучали. Поклонники певицы отметили, что она уже не та «шальная императрица», какой запомнилась своим самым преданным фанатам. Пользователи пишут о том, что не ожидали от Аллегровой такой скуки и надеются на дальнейшие ее выступления, где та сможет «реабилитировать» себя в статусе «заводной».