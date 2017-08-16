Бывшая любовница Ди Каприо для новой фотосессии спустилась в метро

Модель Жизель Бюндхен, экс-любовница Леонардо Ди Каприо, для новой фотосессии решилась спуститься в метро. Для рекламы новой линии одежды манекенщица позировала в вагоне метрополитена, что поклонники прокомментировали неоднозначно.

Жизель Бюндхен едва ли ездит на метро, модель такого уровня не нуждается пользоваться услугами подземки, ее состояние оценивают в 30 миллионов долларов. Однако, ради съемок в новой фотосессии она решилась спуститься в метрополитен Нью-Йорка, чтобы продемонстрировать одежду от модного бренда Rosa Chá.

На снимках, которые появились в аккаунтах модели и бренда одежды, Жизель Бюндхен позирует в модных образах. Пользователи отметили, что наряды, которые демонстрирует звезда, не совсем сочетаются с вагоном метро, так как пассажиры подземки редко выбирают такую одежду для поездки в данном виде общественного транспорта.

Тем не менее, образы модели понравились большинству пользователей. Многие пишут о том, что даже в метро можно быть красивой. Также комментаторы отмечают, что Жизель Бюндхен демонстрирует красивую фигуру и «нестареющую» красоту.