Находящийся в больнице актер Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии

В Сети стало известно о том, как себя чувствует актер Валерий Гаркалин. Источники, сославшиеся на врачей из НИИ имени Склифософского, предоставили данные, в которых говорится, что Гаркалин не выходит из тяжелого состояния и все еще остается под наблюдением медиков.

Общее состояние здоровья Гаркалина врачи продолжают оценивать как «среднетяжелое». О том, что актера положили в больницу, рассказывала его дочь. Как тогда сообщалось Гаркалин почувствовал недомогание во время своих гастролей, на которых он должен был предстать перед зрителями с главной ролью в одном из спектаклей.

Близкие и поклонники актера надеются, что Гаркалину удастся выздороветь и вернуться к работе в театре и кино. Валерий Гаркалин поступил в больницу под наблюдение врачей 16 февраля, тогда врачи установили, что он страдает от воспаления легких. 2 марта появились новые данные, в которых сообщалось, что актер уже находится не в палате для экстренного реанимирования, сейчас он переведен в обычную. На сегодняшний день Гаркалин продолжает лежать в отделении для больных с острым эндотоксикозом.