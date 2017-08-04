Поклонники заподозрили Волочкову в беременности из-за вываливающегося живота‍

Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в беременности из-за вываливающегося живота‍, который хорошо виден на ее видеозаписях в фотохостинге Instagram. Они считают, что из-за лишнего веса балерина не может выглядеть изящно.

Накануне в профиле фотохостинга Instagram известной примы-балерины Анастасии Волочковой появились свежие публикации с ее репетиций постановки в Латвии. В комментариях к видеозаписям знаменитость громко прославляет себя как профессионала и высмеивает тех, кто не достиг профессионализма даже в русской орфографии. Под этим она имеет ввиду своих хейтеров, которые регулярно пишут ей какие-то неприятные фразы. Тем не менее, это не остановило тех, кто привык обсуждать поведение и внешний вид балерины.

Под фото разразились целые дебаты на тему того, почему в последнее время Волочкова выглядит так грузно. Некоторые даже заметили, что, когда она танцует, и у нее приподнимается кофта, наружу вываливается ее живот. Эти мысли натолкнули некоторых на то, что балерина беременна.

К слову, этому бы вряд ли кто-то удивился. Анастасия Волочкова не скрывает, что сейчас у нее есть сексуальная жизнь и даже иногда демонстрирует секс-игрушки, которые делают ее разнообразнее.