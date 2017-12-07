Муж погибшей звезды "Дом-2" Марии Политовой обещал рассказать, что произошло на самом деле

Сегодня, 13 марта, в день рождения погибшей экс-участницы "Дома-2" Марии Политовой ее несостоявшийся муж Артем Шануров опубликовал трогательное письмо. Он рассказал, что именно сегодня собирался сделать Политовой предложение, а также отметил, что скоро расскажет, что произошло на самом деле.

На одной из страниц Марии Политовой в социальной сети Шануров опубликовал трогательное признание в любви девушке и рассказал, что в тот день, когда пропала экс-участница "Дома-2", он выбирал обручальные кольца. Помимо того, что 13 марта является днем рождения Политовой, именно в этот день год назад завязались ее отношения с Шануровым. Он намеревался поздравить ее с праздником и сразу Политову попросить ее стать его женой.

Гражданский муж девушки рассказал, что вместе с ним Политова была невероятно счастлива, о чем не уставала повторять регулярно. Она хотела настоящую семью и состариться вместе с ним, провести с Шануровым всю свою жизнь. Именно так и произошло, однако "навсегда" получилось только у Политовой. Также Шануров рассказал, что он хотел провести с Марией всю свою жизнь и верил, что именно так все и будет. Он отметил, что когда-то расскажет, почему это будущее было разрушено, эт произойдет не сегодня, но очень скоро.

Напомним, Мария Политова скончалась в декабре 2017 года. Она страдала биполярным расстройством, из-за чего принимала сильнодействующие таблетки. В тот день, когда экс-участница "Дома-2" погибла, она приехала на дачу бабушки и дедушки в Подмосковье, села около забора и приняла большое количество таблеток, запив их алкоголем. Ее тело обнаружили именно на этом месте.