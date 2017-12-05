В Сети обсуждают завещание Олега Табакова, в котором тот назвал имя своего преемника

После смерти Олега Табакова в Сети появилось письмо, которое, якобы написал в качестве завещания сам артист. В нем были указаны имена людей, которые могли стать возможными преемниками Табакова в МХТ.

Как сообщают СМИ, в своем письме-завещании Олег Табаков указал, кого бы хотел видеть на своем посту. По данным, своим преемником артист хотел бы видеть Евгения Писарева, который сейчас возглавляет Московский драмтеатр имени Пушкина.

Писарев является бывшим помощником Табакова и, как уверены журналисты, может стать его преемником. Сам же Писарев не стал подтверждать новость о завещании Табакова и отметил, что его устраивает его сегодняшняя должность.

По мнению Писарева, это письмо появилось в Сети из-за какого-то «недоразумения или глупости». Также СМИ сообщили, что на пост худрука МХТ могут поставить Владимира Машкова, актера, который является одним из любимейших учеников Табакова. Машков, как и Писарев, новости о возможном «преемничестве» не комментирует.

Письмо с завещанием от Табакова многие уже назвали «фейковым». Новость о том, что Табаков мог выбрать себе преемника, подтверждений не получала. Между тем, Сеть активно обсуждает, кто же займет пост великого артиста, гибель которого шокировала и сильно огорчила многих известных личностей.