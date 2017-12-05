Резидент Comedy Clab Гордеев рассказал, как пользовался именем Олега Табакова
Резидент Comedy Club Гавр Гордеев рассказал, как пользовался именем покойного Олега Табакова. За это сегодня, спустя день после смерти Олега Павловича, он попросил прощения.
Вчера всю Россию, а также другие страны СНГ потрясла новость о смерти знаменитого актера театра и кино Олега Табакова. СМИ продолжают освещать подробности об обстоятельствах, которые предшествовали его смерти, а также о комментариях людей из его окружения. Так, накануне об этом высказался резидент Comedy Club, а также директор канала национального телевидения ТНТ4 Гавр Гордеев. Он поделился, что в молодости даже пользовался именем Олега Табакова, и извинился за это.
35-летний Гордеев вспоминает, как однажды в 1999 году, уже будучи знакомым с великим покойным актером, он вбежал в гримерку Пермского драматического театра и спросил его, куда ему поступать. Табаков же ответил, чтобы он поступал во все московские вузы. После этого Гавру Гордееву казалось, что он пользуется особым расположением актера и из-за этого в своих целях пользовался его именем во время работы в театре. По его словам, он врал, что именно Олег Табаков советовал ему играть определенным образом, чтобы его перестали критиковать.