Олег Табакову перед смертью приглашали священника

СМИ сообщили о том, что к Олегу Табакову, который скончался 12 марта, родственники вызывали священника. По данным, в больницу, перед смертью известного актера, приходили священнослужители.

Информацию о том, что к Табакову приходил священник, подтвердили медики больницы, где он находился. Более того, имеется информация о том, что родственники Табакова вызывали священнослужителей несколько раз.

Как сообщалось ранее, Олег Табаков был серьезно болен. Из-за осложнений болезни медикам пришлось вводить его в искусственную кому. После, неутешительные результаты лечения привели к тому, что Табакова отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Как утверждают СМИ, Табаков скончался из-за осложнений после стоматологического вмешательства. В одной из частных клиник он ставил импланты, где тот получил заражение крови. В итоге, предполагают журналисты, Табаков умер от сепсиса.

Новость о смерти Табакова шокировала многих поклонников, так как еще недавно врачи давали ему шансы на жизнь. В январе сообщалось, что актер даже стал реагировать на людей и общаться с родными, пусть и письменно. После же, медики сообщали, что артист больше не вернется на сцену, так как болезнь привела к сильному истощению организма.