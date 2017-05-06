Ольга Бузова в России стала популярнее Владимира Путина

Довольно известный в Сети блогер на своей странице в соцсети рассказала о том, что судя по новостной ленте, наиболее популярными персонами являются телеведущая Ольга Бузова и президент РФ Владимир Путин. Она даже провела голосование, согласно которому Бузова опередила Путина по популярности на несколько процентов.

На странице у блогера около 800 тысяч подписчиков, среди которых она и решила провести голосование. Блогер попросила всех ответить честно, что им больше всего интересно, послушать новую песню Бузовой или услышать что-то о ее скандале с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, или же прочитать интервью Владимира Путина.

Итоги голосования показали, что личность президента волнует подписчиков меньше всего, за него отдали только 46% голосов. С незначительным отрывом в лидерах оказалась Бузова, ей подписчики отдал 54% своих голосов. В связи с этим предложила Бузовой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.