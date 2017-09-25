Звезду сериала "Ольга" хейтеры затравили в Сети

Пользователи соцсети затравили звезду телесериала "Ольга" Яну Троянову. Гнев фанатов вызвал пост актрисы о предстоящих выборах.

Стоит отметить, что Яна Троянова стала широко известна сразу же после того, как на экраны вышел сериал "Ольга", где она исполнила главную роль. В социальной сети у нее увеличилось количество подписчиков, также появилось множество фанатов, которые следят за ее каждым постом. Один из последних вызвал у подписчиков актрисы негодование.

Троянова написала, что на каждом углу, в каждом телевизоре и каждый публичный человек призывает народ придти на выборы президента. Она отметила, что несмотря на пропаганду, не намерена уподобляться "стаду" и идти голосовать, отметив, что 18 марта она полностью свободна. У фанатов такое заявление вызвало гнев, они сразу же набросились на актрису.

Многие с сарказмом заметили, что все только и ждут Троянову на выборах, без нее не смогут выбрать президента, голосование будет сорвано. Другие попросили "бабулю" одуматься и привести себя в порядок, хотя как это относится к выборам, никому неизвестно. Видимо, хейтер таким образом просто показал свою личную неприязнь к актрисе.