Блогер Лена Миро рассказала о беременности Ксении Бородиной

В Сети появились слухи о том, что телеведущая Ксения Бородина может быть снова беременной. Подобную информацию решила прокомментировать скандальная журналистка Лена Миро.

Скандальная интернет-блогер Лена Миро решила прокомментировать свежие снимки из микроблога Ксении Бородиной, после которых поклонники заподозрили ведущую «Дом-2» в интересном положении. На снимках Ксении в белом платье отчетливо виднеется круглый животик, который и начали обсуждать фолловеры.

Блогер заявила, что виной подобным слухам является то, что Ксения Бородина любит часто и плотно покушать, а потому в облегающем платье невыгодно подчёркиваются все недостатки фигуры девушки.