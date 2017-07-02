Александр Гобозов из "Дома-2" принес лосихе свою морковку. Вместе со своей новой девушкой Ольгой Жариковой он взял животное, которое живет в нацпарке "Лосиный остров", под опеку, тем самым поддержав эстафету в Год волонтера.

Телешоу "Дом-2" известно не только скандалами между участниками, но также и тем, что часто поддерживает разные акции, которые нацелены на спасение животных и сохранение природной среды. Так, недавно стало известно об очередном проекте, в котором поучаствовал Александр гобозов вместе со своей новоиспеченной девушкой Ольгой Жариковой. Они взяли под свою опеку лосиху по имени Диана Ивановна и, чтобы "подружиться", принесли ей морковку.

Позже в аккаунтах участников "Дом-2" появились фотографии их похода в нацпарк. Видимо, лосиха не стала стесняться и с удовольствием съела морковку, которой ее угощали. Александр Гобозов своим поступком еще раз доказал, что любит животных и готов действовать во благо даже тем, кто не является его питомцами.