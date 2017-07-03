Анна Седокова на отдыхе утопила свой iPhone Х вместе с ценными снимками

Знаменитая певца и мама троих детей Анна Седокова во время отпуска в Арабских Эмиратах утопила свой iPhone последней модели. Певица решила, что гаджет является водонепроницаемым, потому постоянно тестировала его под водой, в итоге он перестал включаться и "поглотил" ценные снимки.

Как рассказала Седокова на своей странице в соцсети, буквально недавно с ней произошла довольно неприятная история, которая испортила все впечатления от отпуска. Певица рассказала, что владеет iPhone Х, который она считала водонепроницаемым до некоторого момента. По словам Седоковой, она снимала видео под водой в бассейне, сначала гаджет успешно справлялся со своей работой, а затем выключился и не включился.

Исполнительница отметила, что гаджет всего лишь издает какие-то странные звуки и все. Седокова пожаловалась на то, что вместе со смартфоном пропали и ценные снимки, которые хранились в его памяти. Все же певица надеется, что в сервисном центре ей смогут помочь и вернут фотографии.