Звезда "Дом-2" Артем Сорока брал уроки соблазнения у эскортницы Насти Рыбки

Участник телепроекта "Дом-2" Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально известного секс-коуча Алекса Лесли и охотницы за олигархами Насти Рыбки. Данную информацию мужчина подтверждает совместным снимком с Рыбкой.

Как известно, Артем Сорока пребывает на проекте "Дом-2" уже несколько месяцев, однако так пока и не смог построить крепкие отношения ни с одной из участниц. Он применял по отношению к девушкам все способы соблазнения, которые только ему известны, однако своими ухаживаниями смог завоевать лишь легкомысленную Александру Шеву.

Они объявили себя парой и уже было собрались заселиться в отдельную комнату, но планам не суждено было сбыться. Шева загуляла и вернулась только утром, Сорока не стал мириться с таким образом жизни избранницы, ударил ее по лицу и оскорбленная девушка бросила парня.

Недавно стало известно, что когда-то Артем Сорока был знаком с Алексом Лесли и Настей Рыбкой, а также брал у них несколько уроков соблазнения. Информацию об этом Сорока подтвердил совместным снимком с охотницей за олигархами.