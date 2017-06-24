Подписчики 41-летней Даны Борисовой сравнили ее с 56-летней Еленой Малышевой и пришли к выводу, что телеведущая шоу "Жить здорово" выглядит моложе гостьи эфира.

Накануне скандальная телеведущая Дана Борисова, которая не так давно проходила лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре Таиланда, побывала на шоу "Жить здорово", ведущей в котором выступает Елена Малышева. Так как после эфира в сети было много видеозаписей и фотографий, пользователи стали сравнивать внешность женщин и пришли к выводу, что Борисовой следовало бы поучиться у Малышевой тому, как следить за своим здоровьем, чтобы выглядеть также хорошо.

Так, на просторах интернета стало распространяться мнение, что 56-летняя Елена Малышева‍ выглядит моложе 41-летней Даны Борисовой. По мнению пользователей, последней стоит пересмотреть свое видение на то, каким должен быть макияж, так как они считают, что у телеведущей с ним явно перебор.