Ведущая Яна Кошкина заявила, что выглядит старше своей матери

Популярная телеведущая и артистка Яна Кошкина впервые в микроблоге показала свою мать. При этом отметила, что сама выглядит старше своей родственницы.

Яна Кошкина на днях опубликовала новую фотографию, где показала свою мать. «Когда мама выглядит моложе своей дочери...Как считаете, мы похожи?», - подписала снимок Кошкина. Поклонники отметили, что явных сходств не видят, так как Яна кардинально отличается от своей матери-блондинки. Многие все-таки посчитали, что Кошкина унаследовала черты лица от отца.

В комментариях также фанаты отметили, что мать Яны действительно выглядит очень молодо. Однако некоторые посчитали, что Кошкина немного отредактировала снимок в фоторедакторе, убрав мимические и возрастные морщины.