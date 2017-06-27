Голая Ольга Бузова показала грудь на крыше многоэтажки

Голая Ольга Бузова забралась на крышу многоэтажного здания и показала жителям домов напротив свою грудь. Фотографию тела сзади, а также своих ягодиц, которую сделала в холодное мартовское утро, она показала в Instagram.

Накануне в аккаунте поющей телеведущей Ольги Бузовой появились новые публикации, которые были сделаны в холодное мартовское утро на заснеженной крыше многоэтажного здания в Орле. Певица вновь не постеснялась показать свое стройное тело и разделась до трусов, чтобы сделать новые фото. Между тем, не совсем однозначную реакцию они вызвали среди подписчиков.

Многие в курсе, что не так давно Бузова получила серьезную травму ноги и теперь проходит лечение. Возможно, ей даже потребуется операция, чтобы сохранить здоровье. В то же время, она выходит на мороз, чтобы фотографироваться голой. Это не совсем поняли ее фанаты. Они отметили, что именно из-за таких экстремальных фотосессий потом болят связки и все прочее.

Кроме этого, не всем пришлась по душе обработка фотографии, так как на ней, по мнению подписчиков, переусердствовали с тонами, однако забыли "отфотошопить" ягодицы знаменитости, так как их цвет отличается от цвета ног. Ну и, конечно же, многие отметили, что Бузова показала грудь тем, кто живет в домах напротив, а другие съязвили, что "там все равно показывать нечего".