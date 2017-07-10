Молодая жена не дает Борису Грачевскому есть и отбирает зарплату

Художественный директор детского журнала "Ералаш" Борис Грачевский признался, что его третья жена, актриса Екатерина Белоцерковская, полностью распоряжается жизнью супруга. Она сама решает, когда он может есть и в каких количествах, а также заведует семейным бюджетом.

Как признался Грачевский в эфире передачи "Звезды сошлись", он довольно любит покушать. В основном, его любимым лакомством является стейк из телятины, мясо для которого Грачевский выбирает сам. Несмотря на это, режиссеру не всегда удается наесться вволю. За его питанием тщательно следит супруга Екатерина, которая всегда подсчитывает калории и отказывает мужу в ночных перекусах.

Помимо этого Грачевский отметил, что жена всегда ему дает еду на работу, несмотря на то, что он самостоятельно способен найти место, где можно перекусить. Актриса считает, что любой человек, независимо от пола и возраста, должен следить за фигурой и не позволять себе набирать лишний вес, так как это опасно для здоровья.

Также Грачевский отметил, что супруга полностью руководит не только на кухне, но и семейным бюджетом. Она всегда говорит мужу, на что и сколько ей требуется денег, а Грачевский беспрекословно ей подчиняется.