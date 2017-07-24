Силиконовая грудь Эвелины Блёданс не поместилась в купальнике

Популярная российская актриса и звезда «Маски-шоу» Эвелина Блёданс необычным образом решила поздравить своих подписчиков с началом рабочей недели, после затяжных праздников. Актриса опубликовала фото в купальнике, который явно мал по размеру.

Эвелина Блёданс в своем Instagram решила вспомнить прошлое лето и опубликовала снимок с фотосессии на яхте, где позировала в купальнике с молодым красавцем. Пользователи Сети стали хвалить актрису за прекрасную фигуру, однако упрекнули за маленький по размеру купальник, который лишь немного прикрывает искусственную грудь Эвелины.

Стоит отметить, что знаменитая телеведущая осмелилась слетать операцию по увеличению молочных желез только после развода со своим супругом Александром Семиным. По словам Блёданс, после рождения сыновей её грудь изменила форму и потребовала коррекции.