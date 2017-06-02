Дана Борисова призналась в "голой" зависимости‍

Дана Борисова призналась в очередной зависимости, которая не связана ни с наркотиками, ни с алкоголем. Какое-то время назад телеведущая увеличила размер груди и с тех пор не может перестать фотографироваться голой.

Многие считают, что известная многим телеведущая Дана Борисова справилась со всеми своими зависимостями, однако это не так. Она сама опровергла такое мнение и в ходе недавнего интервью рассказала, с чем борется на данный момент. По ее словам, пару лет назад она прибегала к вмешательству пластического хирурга, который в ходе операции увеличил ее размер груди. Теперь телеведущая очень довольна этой частью своего тела и не может перестать фотографироваться голой.

Дана Борисова объясняет, что не стесняется своего тела, а наоборот хочет показывать его. Вероятно, этим можно объяснить, почему она делала рассылки своих обнаженных фотографий мужчинам, с которыми не состоит в серьезных отношениях. Единственное, о чем жалеет телеведущая, так это о том, что не может самостоятельно сделать снимок в полный рост, когда находится голая, по той причине, что у нее "морщинистые коленки".