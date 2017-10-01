Хейтеры посоветовали Сергею Жигунову прекратить есть и заняться спортом
Фанаты уже практически перестали узнавать стройного Шаталина из сериала "Моя прекрасная няня", роль которого исполнил знаменитый актер Сергей Жигунов. Пользователи Сети отмечают, что Жигунов поправился уже на целых три размера и ему пора прекратить есть.
Страничка популярного актера Сергея Жигунова практически на 60% состоит из фотографий еды, из-за чего, считают поклонники, некогда стройный мужчина начал превращаться в "толстого увальня". Фанаты отмечают, что Жигунову пора прекратить налегать на еду и заняться спортом, так как его размеры и внешний вид оставляют желать лучшего.
В то же время нашлись и защитники Жигунова, которые посоветовали хейтерам обратить внимание на себя и перестать завидовать 55-летнему актеру, который с возрастом выглядит только лучше. Они отметили, что знаменитости не следует обращать внимание на злостных завистников, на что Жигунов ответил благодарностью за добрые комментарии.