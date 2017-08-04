Актриса Кристен Стюарт шокировала публику сальными волосами и грязной одеждой

Главная героиня саги «Сумерки» Кристен Стюарт продолжает шокировать публику своим внешним видом. На этот раз молодая девушка вышла на публику с сальными волосами и грязной одеждой, что поклонники посчитали непозволительным для знаменитости.

Кристен Стюарт неоднократно заявляла журналистам, что её совершенно не интересует мнение поклонников и общества на своё странное поведение и неопрятную внешность. Именно по это причине девушка позволяет себе днями не принимать душ и выходить на улицу с сальными волосами.

Недавно папарацци застали Стюарт в Лос-Анджелесе. Актриса для выхода надела загрязненные джинсы и белую футболку, которая открывала голый живот девушки. Кроме того, фанаты посчитали, что татуировками Кристен только испортила свою внешность.