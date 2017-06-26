«Заелись звёздные детки»: Хейтеры раскритиковали ремонт Филиппа Киркорова, сделанный его «друзьями»

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров поучаствовал в шоу «Идеальный ремонт». В рамках проекта много было сделано для детей артиста, о чём певец рассказал в подробностях, но фанаты не увидели в этом ничего хорошего, как сообщает VladTime.

О программе со своим участием Филипп Киркоров рассказал в Instagram. Он выставил много фото того, как выглядит обновлённый дом и как там чувствуют себя дети, указав в деталях, чем последние могут пользоваться. Например, для Мартина-Кристина и Аллы-Виктории сделали персональную кухню, мини Диснейленд, СОЛяную комнату, балетный станок и ещё много всего.

Подписчики такое роскошное убранство раскритиковали, посчитав, что «звёздные детки уже заелись». Хейтеры с сарказмом принялись прогнозировать, что же вырастет из чад Киркорова, когда они уже столько получают. Они порекомендовали артисту иметь меру в таком. Кроме того, нападкам со стороны интернет-пользователей подвергся и сам певец, и даже Первый канал – за бесполезные траты.