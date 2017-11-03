Ширвиндт рассказал настоящую причину смерти Гурченко

Режиссер Александр Ширвиндт на шоу «Сегодня вечером» коснулся темы гибели своей коллеги по сцене Людмилы Гурченко. Известный актер рассказал о том, почему же погибла Гурченко.

Как рассказал Ширвиндт, Гурченко боялась старости и не хотела видеть, как ее красота угасает. Актриса старалась бороться с возрастными изменениями. Для этого она прикладывала массу усилий и средств. Однако, время неумолимо отбирало у Гурченко ее былую красоту, что не могло ее не расстраивать.

В итоге, утверждает Ширвиндт, Гурченко умерла, осознав свою старость. По мнению режиссера, актриса скончалась от того, что уже слишком уж стала «старой».

По словам Ширвиндта, ему всегда удавалось найти общий язык с Гурченко, он ее понимал, а она не была против дружбы с ним. В актрисе он видел хорошего собеседника, но вот ухаживать за ней он никогда не пытался. Именно это, уверен он, и стало залогом их дружбы – отсутствие романтического намека и полное понимание друг-другу. О Гурченко Ширвиндт вспоминает как о красивой, талантливой женщине. Многие сожалеют о ее смерти и участники шоу отдали дань уважения Гурченко, признав, что она была «красивейшей актрисой».