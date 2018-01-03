Ирена Понарошку собралась учить сына через мобильные приложения

Популярная телеведущая Ирена Понарошку показала в Instagram снимок, где её сын на велосипеде с ней, подчеркнув, что занятия на свежем воздухе – явление не постоянное. Ребёнку больше хочется играть не телефоне, потому мать иногда уступает, для «минут слабости» попросив поклонниц посоветовать ей какие-нибудь развивающие мобильные приложения, как сообщает VistaNews.

Ирена Понарошку не особо рассуждала о том, есть ли от такого польза и что думают про данный метод воспитания мамочки. Она напрямую поинтересовалась, не могут ли подписчицы подсказать ей что-то, что поспособствует развитию моторики, внимания, логики, памяти и прочего у детец 6-8 лет.

Хотя большинство современных мам против того, чтобы их чада сидели с телефонами, в комментариях у Ирены Понарошку действительно появились советы о том, что именно загрузить на гаджет сына. Впрочем, были и те, кто рекомендовал лучше посмотреть литературу, где пишется, как отучить детей от электронных устройств.