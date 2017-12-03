«Инфантильная девочка»: В Сети раскритиковали философские размышления Нелли Ермолаевой

Бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Нелли Ермолаева решила порассуждать на философские темы. Однако интернет-пользователи раскритиковали её позицию, назвав выводы артистки неправдивыми, а её саму «инфантильной девочкой», как сообщает HotGeo.

Нелли Ермолаева решила порассуждать, есть ли ей, о чём жалеть, отметив, что такого не было. Знаменитость подчеркнула, что идёт по жизни легко и всегда принимает свой собственный выбор. Точно также Нелли Ермолаева посоветовала делать и поклонникам, отметив, что даже если кто-то обидел – следует воспринять эту ситуацию спокойно и идти дальше, а не ругаться понапрасну.

Часть интернет-пользователей с ней согласились, подчеркнув, что время всё способно излечить. Однако поклонники постарше раскритиковали такой тезис, заметив, что Нелли Ермолаева слишком мало в своей жизни теряла, чтобы делать подобные выводы. Люди подчеркнули, что только большой опыт даёт истинное право давать жизненные советы.