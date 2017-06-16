Мама Алексея Воробьева рассказала о тайнах американской аварии 5-летней давности

Авария 2013 года, в которую в США попал певец Алексей Воробьев, была окружена массой слухов и домыслов, мужчину обвиняли в пиаре и не верили в то, что тот был практически парализован. Мать Воробьева рассказала тайны того злополучного ДТП и не смогла сдержать слез, когда рассказывала о травмах сына.

Надежда Воробьева, мать певца Алексея Воробьева, решила пролить свет на историю об аварии, подробности которой не были известны поклонникам звезды. Продюсер исполнителя Екатерина Гечмен-Вальдек уже сообщала, что авария случилась в Лос-Анджелесе. После нее Воробьев оказался парализованным на левую сторону, певец был вынужден проходить серьезную реабилитацию.

Мать Воробьева рассказала, что мужчина не хотел, чтобы она знала, а тем более приезжала к нему, изувеченному страшной аварией. Сам певец заявил, что родителям не стоит видеть своего ребенка после аварии, в особенности, если у него «отваливается пол лица».

Надежда Воробьева все-таки отправилась к своему сыну и была в шоке от увиденного. Певец сильно пострадал, 50% его головного мозга прекратили полноценно функционировать, мужчина не мог петь и даже говорить. Поклонницы Воробьева, узнавшие об аварии, присылали матери певца иконы со святых мест, которые она взяла с собой в Америку. Тогда мужчина уже смог ходить и встретил свою мать в аэропорту. Его рука не могла двигаться, но певец старался это скрывать, как и пытался не дать понять, что не может хорошо говорить.

Сейчас мать Воробьева несказанно рада тому, что ее сын смог прийти в себя и восстановился. Она не смогла сдерживать слез, рассказывая о пережитом периоде.