Волочкова демонстративно назвала подписчицу "кошёлкой"

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram назвала подписчицу «кошёлкой». Причиной тому стали негативные комментарии с её стороны.

Девушка решила прокомментировать снимок Волочковой и её возлюбленного Михаила, но в ответ от балерины получила оскорбление и ненависть. Вся проблема в том, что подписчица в своём комментарии допустила несколько грамматических ошибок. Волочкова демонстративно сделала скриншот с комментариев от ненавистницы и выставила на своей странице. Аудитория у Волочковой довольно-таки большая, поэтому поклонницы сразу напали на девушку.

Причиной стало следующее описание балерины: «Вот такие кошелки пытаются меня поправлять… Я сейчас сдохну от смеха…Так желчь злобливая льется, что буквы теряются». Не все разделили мнение Волочковой. «Ну и жаргон у тебя, Настя. Тьфу.... сама ты кошёлка», - написала одна из подписчиц. Возможно, этот комментатор будет следующей жертвой балерины. Напомним, что демонстративно высмеивать оскорбляющих подписчиков пытается и Настасья Самбурская.