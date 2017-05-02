Виктория Боня предсказала будущее дочери Галкина и Пугачевой

Экс-участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня начала предсказывать будущее. Так, она заявила, что дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Елизавете будет поклоняться весь Голливуд.

Недавно Максим Галкин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его дочь Елизавета демонстрирует успехи в изучении французского языка.

Виктория Боня решила не оставаться в стороне и отметить, что она думает по этому поводу. По словам знаменитости, она еще не встречала ни одного ребенка с такими удивительными способностями. Боня отметила, что Лизу срочно нужно отправлять в Голливуд прям в детстве, чтобы она там покорила всех своими достижениями. Телеведущая отметила, что 5-летней девочке удастся завоевать все возможные "Оскары" и стать знаменитой.

Отец талантливой девочки, Максим Галкин, не стал задумываться над ответом для Бони и послал ей улыбающийся смайлик.

Напомним, ранее Виктория Боня на странице Настасьи Самбурской рассказала о том, как борется с хейтерами. В ответ на это Самбурская попросила Боню покинуть страницу и не пиариться за ее счет.