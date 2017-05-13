Актриса Елизавета Арзамасова исполнила свою мечту и стала стоматологом

Популярная актриса театра и кино Елизавета Арзамасова исполнила свою давнюю мечту. На приёме у стоматолога она на время поменяла профессию.





Как рассказала сама девушка, залезть в рот профессиональному стоматологу было её давней мечтой. Теперь в свои молодые годы она смогла её осуществить. Правда, «залезть» не получилось, поскольку доктор оказался настоящим примером – лечить у него было нечего. Поэтому Арзамасова обошлась только визуальной «экскурсией» по эталонной ротовой полости.



Теперь поклонники, которые следят за карьерой Елизаветы ещё со времён «Папиных дочек», беспокоятся, не надумает ли девушка в самом деле сменить профессию. Напомним, что в этом году получила диплом, подтверждающий её театральное образование. Над ним девушка изрядно потрудилась.