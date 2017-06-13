Экс-участница "Дом-2" намерена покорить сердце холостяка Егора Крида

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Смирнова, известная своим участием в таких скандальных телепроектах, как "Дом-2" и "Каникулы в Мексике", претендует на роль дамы сердца знаменитого исполнителя Егора Крида. В скором времени на телеканале ТНТ стартует новый сезон "Холостяка", где Егор Крид будет выбирать будущую жену.

Как известно, слухи о том, что завидных холостяк Егор Крид будет принимать участие в проекте, ходили на протяжении двух лет. Певец часто отказывался принимать участие у шоу, так как не в его правилах играть чувствами на публику и делать вид, что все девушки одинаково ему симпатичны. Он согласился после того, как продюсеры проекта заявили, что им не хватает остроты и жесткости на шоу, что может им дать только Крид.

Прознав про это, 27-летняя нижегородка Анастасия Смирнова тут же отправилась покорять сердце певца. Девушка считает, что именно она может стать его дамой сердца и построить с ним отношения. Отметим, что ранее Смирнова принимала участие в телепроекте "Дом-2", где так и не смогла найти свою любовь. Финалистка конкурса "Мисс Нижний Новгород" намерена показать Криду всю серьезность своих намерений.

Стоит отметить, что в шоу "Холостяк" участие также примут и две другие жительницы Нижнего Новгорода - 25-летняя Полина Князева и 28-летняя Олеся Пожарская.