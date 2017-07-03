«Мальчика надо»: Ксения Бородина не скрывает свой «беременный» живот

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что довольна своим настоящим внешним видом и скрывать «7-месячный живот» не собирается. Фанаты ждут мальчика.





Об этом Ксения заявила после того, как СМИ распространили информацию о том, что женщина якобы беременна. Такие слухи появились после того, как 34-летняя Ксения опубликовала несколько неудачных снимков. Самым провокационным из них стал тот, на котором телеведущая позирует в белом платье.



Бородиной постоянно советуют то похудеть, то набрать килограммы. Ксения призналась, что действительно поправилась, но не настолько, чтобы принимать специальные таблетки или изнемождать себя в тренажёрном зале. К тому же известно, что белый цвет визуально добавляет килограммы и это сыграло с ней злую шутку. Ведущая телестройки заявила, что не ждёт третьего ребёнка и пока не планирует беременеть. Но фанаты просят не затягивать, а пополнить семейный альбом голубоглазым мальчишкой.