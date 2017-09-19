"Опять под венец": Вера Брежнева показала своё свадебное платье

Известная певица Вера Брежнева снова надела свадебное платье. Снимок с букетом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Это очень удивило и в то же время насторожило поклонников. В октябре 2015 года Брежнева в Италии в кругу близких вышла замуж за Константина Меладзе. После этого информации о разводе или же новых отношениях не поступало. Её последний снимок в Instagram насторожил поклонников. Дело в том, что у Брежневой заметили свадебный букет, а сама она надела платье, как на церемонии. «Замуж выходишь?...Поздравляю!», - стали массово писать поклонники.

Часть предположила, что это мог быть и старый снимок со свадьбы с Меладзе, но комментариев от Брежневой по этому поводу не поступало. Певица просто пожелала хорошего настроения и ощущения весны вокруг. Снимок в свадебном платье всего за пару минут оценили более 10 тысяч человек.