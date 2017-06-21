Ким Кардашьян призналась, какое влияние Мадонна оказала на её жизнь

Известная модель и звезда реалити-шоу о своей семье Ким Кардашьян призналась, какие у неё были отношения с королевой американской поп-музыки Мадонной. Откровенности артистки шокировали многих поклонников, как сообщает VladTime.

Ким Кардашьян подчеркнула, что люди вряд ли поймут, насколько она любит Мадонну. Модель вспомнила, что когда была маленькой, ей посчастливилось наблюдать, как проходили съёмки клипа Cherish в Малибу. В дальнейшем Мадонна и Кардашьян жили по соседству, и деятельность первой всегда интересовала. Модель подчеркнула, что именно певица помогла ей стать такой, как есть.

Именно на примере Мадонны Ким Кардашьян поняла, как следует ухаживать за кожей, а также самореализовываться. Также певица и сама спокойно общается с моделью, и они даже могут общаться на откровенные темы. В настоящее время у двух знаменитостей свой канал в Сети, где они раскрывают все детали про звёздную жизнь. Поклонников удивило, что Мадонна так повлияла на Ким Кардашьян. Некоторые хейтеры, впрочем, не смогли сдержаться от подкола, отметив, что если модель и пытается быть похожей на поп-королеву в чём-то, то такая копия явно «третий сорт».