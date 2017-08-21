Мужу Аниты Цой провели срочную операцию в Германии

60-летний вице-президент «Роснефти» Сергей Цой был срочно прооперирован в Берлине. В Сети появилось доказательство, где хорошо видно, как исполнительница Анита Цой склоняется над мужем, как сообщает VistaNews.

Артистка всё оставила без комментариев и никак не объяснила эту ситуацию на своих страницах в интернете. На фото, которые оказались в Сети, Анита Цой склонилась над мужем. Почему пришлось обратиться к хирургам, в настоящее время информации нет. Ранее певица писала, что у неё есть сложности сейчас в семье, хотя и не уточняла, какие именно.

Интернет-пользователи ещё тогда начали понимать, что может быть беда со здоровьем супруга Аниты Цой. В показанном в Сети ролике видно, что мужчину из реанимации перевели, а также он способен поворачивать голову, радуясь приходу своей супруги.