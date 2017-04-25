Певец Emin не выпускает телефон из рук даже во время игры с дочкой

Певец Эмин Агаларов, более известный своим слушателям как Emin, опубликовал видео, которое удивило подписчиков. Поклонников удивило то, что заботливый отец не оставляет телефон даже во время игр с дочерью.

Певец всегда отличался тем, что очень любит своих детей и относится к ним с заботой. Он часто выкладывает на своей странице в Instagram фотографии своей дочери Амины. А их совместные видеозаписи поклонники воспринимают с умилением, отмечая, что у них очень удивительные, особенные и тонкие взаимоотношения.

Однако о недавней публикации певца поклонники отозвались не столь ободряюще. Позитив от видеозаписи был омрачен тем, что все время игры с дочерью Эмин не выпускал телефон из рук. Съемка всего происходящего на телефон показалась излишней, как посчитали его подписчики. На видео видно, как уже в конце видеозаписи Амина говорит ему о том, что отцу надо оставить телефон. Видимо певец прислушался к дочери и решил убрать гаджет, так как ролик на этом заканчивается.