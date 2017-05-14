Фанаты не узнали постаревшую звезду сериала «Бальзаковский возраст»

Звезда популярного российского сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле расстроила поклонников своим внешним видом. Многие фанаты не узнали знаменитость, которая перестала быть похожей на себя прежнюю.

Популярная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс на своей страничке в Instagram опубликовала новое фото совместно с российской актрисой Жанной Эппле. Поклонники были разочарованы увидеть, как сильно за последнее время изменилась и постарела Жанна. Однако некоторые фолловеры посчитали, что дело не в морщинах, а в неудачно подобранном цвете волос.

«Что-то у вас обеих с лицами…как из бани и после хорошего банкета!», «Эппле бабкой стала», «Эппле прямо старушка с этим цветом волос», «Жанна верни свой прежний цвет волос…блонд не твое», «Жанна постарела», - комментировали внешний вид Жанны Эппле подписчики в Instagram.