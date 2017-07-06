Фанаты уверены, что Тарасов уже потерял интерес к Костенко

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что футболист Дмитрий Тарасов потерял интерес к своей беременной супруге Анастасии Костенко. Хейтеры считают, что его "показушная" жизнь для Ольги Бузовой резко закончилась.

Как известно, после развода со знаменитой телеведущей, Тарасов то и дело пытался ее "уколоть", приводя Костенко в некогда их любимый ресторан, знакомясь с ее родителями, покупкой пса, о котором мечтала Бузова, да и фото со свадьбы. Хейтеры считают, что все это новоиспеченные супруги делали для того, чтобы побесить Бузову.

Костенко постепенно заполняла свой Instagram снимками с шикарными подарками и большими букетами, однако на 8 марта что-то пошло не так. Неизвестно, поздравлял ли футболист свою вторую половинку, однако если и преподнес ей подарок, явно недостаточно шикарный для того, чтобы модель похвасталась им в соцсети. Костенко в Международный женский день поздравила подписчиц своим старым фото, при этом не рассказав, что ей подарил супруг.

В связи с этим хейтеры выдвинули предположение, что смирившись с безразличием Бузовой, Тарасов решил "забить" на третью супругу и прекратить "показуху". Некоторые припомнили случай, когда Тарасова застукали в компании финалистки шоу "Пацанки", и отметили, что футболист, возможно, уже жалеет, что поспешно женился в третий раз.

В Сети начали спорить о том, сколько еще продлится брак Тарасова и Костенко, и как скоро футболист найдет замену третьей жене.