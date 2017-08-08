Анна Семенович соблазняет работников "Газпрома"

Известная певица Анна Семенович посетила «Газпром», представ перед его сотрудниками в обворожительном и соблазнительном образе. Фотография была опубликована звездой на своей странице в Instagram.

Пышные формы Анны Семенович прекрасно знакомы даже тем, кто далек от ее творчества. Недавно она посещала горно-туристический центр «Газпром», расположенный в Сочи. Красота Семенович не могла остаться незамеченной молодыми сотрудниками компании. Обворожительная Семенович представила снимки, на которых она прогуливается по «Газпрому» в шикарной шубе с притягательным макияжем. Поклонники звезды просмотрели её записи, назвав саму Анну соблазнительницей.

«Красота спасёт мир», - гласит текст одной из публикаций Семенович. Подписчики согласились с певицей, посчитав, что ее красота точно может стать спасательным кругом. Множество из них восхитились образом певицы, позавидовав сотрудникам «Газпрома». Но нашлись и те, кто посчитал, что писать такие высокие слова и одевать меховую шубу из убитых животных неправильно.