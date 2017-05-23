Виталий Гогунский рассказал, куда его дочь тратит свои гонорары

Виталий Гогунский и его супруга Ирина рассказали, куда их дочь Милана тратит заработанные деньги и гонорары от выступлений. Как оказалось, дочь Кузи из «Универа» не слишком «падкая» на деньги и не стремится стать транжирой.

Ирина Гогунская отметила, что 8-летняя Милана зарабатывает деньги, но не питает к гонорарам страсти. Родители «Восходящей звезды» приняли решение и заранее подумали о будущем своей дочери.

Виталий и Ирина Гогунские открыли для Миланы счет в банке. Туда они вносят все деньги, заработанные их дочерью. По достижению совершеннолетия Милана сможет стать полноправной хозяйкой своего счета и будет вольна распоряжаться деньгами по своему усмотрению.

Виталий Гогунский рад, что его дочь в столь раннем возрасте выбрала свое призвание и стремительно к нему идет. По словам актера, который получил популярность как Кузя из «Универа», слава не главный приоритет Миланы. Н

а данный момент, 8-летняя Милана ведет в Instagram личный аккаунт и снимается в клипах. Ролики с ее участием на YouTube пользуются небывалой популярностью. Ее родители рады, что дочь может по-взрослому относиться к своим увлечениям и готовы во всем ей помочь.